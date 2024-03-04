В Крыму планируют взыскать с Украины три миллиарда рублей из-за энергоблокады

Иск зарегистрировал Арбитражный суд республики.

В Крыму зарегистрировали иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона из-за энергоблокады полуострова. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя крымского парламента Владимира Константинова.

«Арбитражный суд республики Крым зарегистрировал наш иск о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова. Объем наших претензий составляет более 3 трлн 156 млрд рублей», — написал Константинов в своем Telegram-канале.

Иск подают трем ответчикам: правительству Украины, украинскому Минэнерго и «Укрэнерго». Правительству Крыма на прошлой неделе передали 51 том документов по ущербу бюджету региона от энергоблокады, документы готовились для подачи иска в Арбитражный суд от исполнительного органа власти.