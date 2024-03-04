В Китае заявили о новых возможностях для мирных переговоров России и Украины

«На этот раз Китай сможет сыграть более оптимальную роль в продвижении диалога и установлении мира, поскольку во всем мире растет противостояние войне», — отмечает издание.

Положение в украинском конфликте становится все более патовым, в то время как в мире все чаще звучат призывы к мирным переговорам, к которым Россия всегда была готова, что открывает новые возможности для Пекина по оказанию содействия мирному урегулированию. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на газету Global Times.

«Аналитики считают, что на этот раз Китай сможет сыграть более оптимальную роль в продвижении диалога и установлении мира, поскольку во всем мире растет противостояние войне», — отмечает издание.

Аналитик центра учебной подготовки «Китай — Шанхайская организация сотрудничества» Цуй Хэн отдельно подчеркнул, что украинский конфликт истощает ресурсы Евросоюза и США, что приводит к укреплению антивоенного движения на Западе. Как следствие, появляются новые возможности для проведения переговоров.