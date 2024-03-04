Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 04
-3°
Втр, 05
-1°
Срд, 06
-4°
ЦБ USD 91.33 0.49 02/03
ЦБ EUR 98.72 0.18 02/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
2 030
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
3 045
Кредит или факторинг: как рязанским предпринимателям увеличить рентабе...
Можно ли, не увеличивая долговую нагрузку, получить обо...
26 февраля 12:29
4 079
Что делать, если течет крыша или сгнили трубы, а капремонт еще не скор...
РЗН. инфо вместе с экспертами разбирался, как ускорить...
23 февраля 18:03
7 284
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Касимове полицейские задержали мужчину за кражу смартфона
Возбуждено уголовное дело.

В Касимове мужчину задержали за кражу смартфона. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратилась 26-летний житель города. Он рассказал, что накануне ночью пропал его смартфон.

По словам мужчины, он допоздна выпивал с приятелями в гостях. После полуночи он и трое мужчин вышли на улицу и собирались продолжить застолье в другом месте. Внезапно между потерпевшим и другим собутыльником случилась ссора, мужчину ударили. Очутившись на земле, касимовец потерял сознание. Когда он очнулся, рядом не было ни приятелей, ни смартфона. Пьяный мужчина пытался найти пропажу, однако ему это не удалось.

Оперативники предположили, что устройство забрал кто-то из собутыльников. Потерпевший знал имена лишь нескольких приятелей. Однако вскоре полицейские нашли всех участников застолья. Каждый из них отрицал причастность к краже телефона.

Параллельно правоохранители оправшивали местных жителей и выяснили, что 34-летний касимовец продал с рук знакомому смартфон, похожий на украденный. Именно с этим мужчиной у потерпевшего возникла ссора.

Похищенное изъяли.

Полицейские установили причастность касимовца к краже, его задержали. Ранее он был осужден за причинение вреда здоровью человека.

По предварительной информации, нетрезвые приятели поссорились без причины, на фоне злоупотребления спиртным. Когда упавший после удара мужчина потерял сознание, злоумышленник увидел выглядывавший из кармана смартфон. После рецидивист украл устройство, продал его, а деньги потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.