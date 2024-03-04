В Касимове полицейские задержали мужчину за кражу смартфона

Возбуждено уголовное дело.

В Касимове мужчину задержали за кражу смартфона. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратилась 26-летний житель города. Он рассказал, что накануне ночью пропал его смартфон.

По словам мужчины, он допоздна выпивал с приятелями в гостях. После полуночи он и трое мужчин вышли на улицу и собирались продолжить застолье в другом месте. Внезапно между потерпевшим и другим собутыльником случилась ссора, мужчину ударили. Очутившись на земле, касимовец потерял сознание. Когда он очнулся, рядом не было ни приятелей, ни смартфона. Пьяный мужчина пытался найти пропажу, однако ему это не удалось.

Оперативники предположили, что устройство забрал кто-то из собутыльников. Потерпевший знал имена лишь нескольких приятелей. Однако вскоре полицейские нашли всех участников застолья. Каждый из них отрицал причастность к краже телефона.

Параллельно правоохранители оправшивали местных жителей и выяснили, что 34-летний касимовец продал с рук знакомому смартфон, похожий на украденный. Именно с этим мужчиной у потерпевшего возникла ссора.

Похищенное изъяли.

Полицейские установили причастность касимовца к краже, его задержали. Ранее он был осужден за причинение вреда здоровью человека.

По предварительной информации, нетрезвые приятели поссорились без причины, на фоне злоупотребления спиртным. Когда упавший после удара мужчина потерял сознание, злоумышленник увидел выглядывавший из кармана смартфон. После рецидивист украл устройство, продал его, а деньги потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.