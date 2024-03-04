В Госдуме предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за 30-летний стаж

В Госдуме разработали законопроект, вводящий механизм доплаты к пенсии до двукратной величины прожиточного минимума за стаж от 30 лет. Об этом сообщило ТАСС .

Документ разработала группа депутатов от ЛДПР.

В проекте указано, что у граждан, которые внесли значительный трудовой вклад в развитие страны в виде более 30 лет страхового стажа, должна быть возможность обеспечить себе достойную жизнь.

Так законопроект предусматривает предоставление пенсионеру, имеющему страховой стаж не менее 30 лет, денежной суммы к пенсии по старости до двукратной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России за счет средств федерального бюджета.