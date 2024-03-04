В ДТП под Челябинском погибла семья с двумя детьми

В ДТП под Челябинском погибла семья с двумя детьми. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в понедельник, 4 марта, примерно в 15:30 по местному времени на 14-м километре трассы «Катав-Ивановск-Орловка-Усть-Катав». 20-летний водитель Hyundai Santa Fe выехал на «встречку» во время обгона и столкнулся с автомобилем Lada 21102.

В результате погибли водитель и три пассажира отечественной легковушки. Среди них восьмилетняя девочка и двухмесячный младенец.

Пятый пассажир Lada, шестилетний мальчик, а также водитель и пассажир Hyundai госпитализированы.