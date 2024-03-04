В Челябинской области в ДТП погибли двое детей и их родители

В Челябинской области произошла авария, в которой погибла семья. Об этом сообщили в пресс-центре региональной поисково-спасательной службы.

На дороге Усть-Катав — село Орловка столкнулись ВАЗ-2110 и Hyundai Santa Fe.

«На момент прибытия спасателей бригада СМП оказывала помощь пострадавшим в корейском автомобиле», — отмечается в сообщении.

По данным спасателей, в аварии скончались пассажиры ВАЗа: 7-летняя девочка, 3-месячный мальчик, их мать, а также их отец (водитель машины).

«Еще один ребенок, 4-летний мальчик, был деблокирован спасателями при помощи гидравлического инструмента с переднего пассажирского сиденья и передан бригаде скорой медицинской помощи прямо в удерживающем устройстве в крайне тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.