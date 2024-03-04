В Челябинской области местный житель упал с пятиметровой охотничьей вышки

В Челябинской области местный житель упал с пятиметровой охотничьей вышки. Об этом пишет URA.RU.

«Оперативному дежурному Миасского отряда поступило сообщение от жителя города о том, что его товарищ в лесу упал с вышки, лежит и не может пошевелиться. Спасатели на снегоходе смогли быстро обнаружить место происшествия и сообщить о пострадавшем сотрудникам скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-центре ПСС.

Отмечается, что два миасца коротали ночь вблизи охотничьей вышки в лесном массиве в районе Машгородка.

Один из них решил проявить ловкость и залез на верхнюю смотровую площадку. В темноте он потерял равновесие и, неожиданно сорвавшись, упал спиной вниз с пятиметровой высоты.