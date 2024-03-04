Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 04
-2°
Втр, 05
-1°
Срд, 06
-4°
ЦБ USD 91.33 0.49 02/03
ЦБ EUR 98.72 0.18 02/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
1 937
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
2 966
Кредит или факторинг: как рязанским предпринимателям увеличить рентабе...
Можно ли, не увеличивая долговую нагрузку, получить обо...
26 февраля 12:29
3 996
Что делать, если течет крыша или сгнили трубы, а капремонт еще не скор...
РЗН. инфо вместе с экспертами разбирался, как ускорить...
23 февраля 18:03
7 202
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Челябинской области местный житель упал с пятиметровой охотничьей вышки

В Челябинской области местный житель упал с пятиметровой охотничьей вышки. Об этом пишет URA.RU.

«Оперативному дежурному Миасского отряда поступило сообщение от жителя города о том, что его товарищ в лесу упал с вышки, лежит и не может пошевелиться. Спасатели на снегоходе смогли быстро обнаружить место происшествия и сообщить о пострадавшем сотрудникам скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-центре ПСС.

Отмечается, что два миасца коротали ночь вблизи охотничьей вышки в лесном массиве в районе Машгородка.

Один из них решил проявить ловкость и залез на верхнюю смотровую площадку. В темноте он потерял равновесие и, неожиданно сорвавшись, упал спиной вниз с пятиметровой высоты.