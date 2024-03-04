В Челябинской области 36-летний мужчина насмерть разбился на снегоходе

В Копейске Челябинской области местный житель разбился насмерть на снегоходе. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, техника перевернулась и придавила мужчину.

«Он выехал кататься на снегоходе ночью. В какой-то момент потерял управление и допустил опрокидывание техники. Получил травмы несовместимые с жизнью», — рассказал собеседник.

По данным URA.RU, водителю было 36 лет. После аварии снегоход поместили на специализированную стоянку.