В Чехии заявили о планах НАТО начать войну против России

Чешский политолог Петр Друлак предположил, что НАТО планирует провокацию в Прибалтике.

Чешский политолог Петр Друлак предположил, что НАТО планирует провокацию в Прибалтике, чтобы начать войну с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью Parlamentní listy .

По мнению Друлака, часть истеблишмента в НАТО сейчас всерьез готовится и планирует войну с Россией.

«Я уже сейчас допускаю проведение операций под фальшивым флагом. Скажем, кто-нибудь в Прибалтике заявит, что подвергся нападению России и что нужно действовать. В этот момент заработают адские механизмы, которые всех нас утащат в войну», — сказал он.

Друлак добавил, что в этом случае наступит третья мировая война.

«На мой взгляд, это крайне опасно, потому что мы еще на шаг приблизились к подобной войне. Похоже, в Европе есть государства, чьи правительства готовы в этом участвовать. И это страшно», — заключил Друлак.