В Анапе нашли труп мужчины в багажнике машины, которую он только что купил

В Анапе нашли труп мужчины в багажнике машины, которую он только что купил. Об этом пишет Telegram-канал «Инцидент. Россия».

«ВАЗ-2109» три дня простояла на трассе с телом внутри.

22-летний Виталий приехал с друзьями в курортный город, чтобы обзавестись автомобилем.

Друзья молодого человека решили остаться в Анапе, чтобы отдохнуть, а он решил поехать домой. На одной из заправок мужчина позвонил друзьям и сказал, что он сломался. Больше на звонки не отвечал.

Приятели забеспокоились и сообщили в полицию. Через несколько дней правоохранители обнаружили труп в машине.