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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Георгий Николаев
Ему было 53 года.

Умер актер Георгий Николаев. Об этом в соцсетях сообщил его друг и коллега Анатолий Краснопивцев.

Труп Николаева обнаружили в его квартире в Москве. Ему было 53 года.

Актер участвовал в таких проектах, как «Улицы разбитых фонарей», «Детективы Анны Малышевой», «Крепкие орешки», «Невский», «Кулагины», «Девушки с Макаровым» и другие. 23 года он служил в театре театре драмы республики Карелия. В 2019 году он перешел в труппу Московского областного государственного ТЮЗа. В 2023 году Николаев участвовал в шоу «Дом отдыха „Ягодка“» на телеканале «Пятница!».