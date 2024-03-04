Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Георгий Николаев

Ему было 53 года.

Умер актер Георгий Николаев. Об этом в соцсетях сообщил его друг и коллега Анатолий Краснопивцев.

Труп Николаева обнаружили в его квартире в Москве. Ему было 53 года.

Актер участвовал в таких проектах, как «Улицы разбитых фонарей», «Детективы Анны Малышевой», «Крепкие орешки», «Невский», «Кулагины», «Девушки с Макаровым» и другие. 23 года он служил в театре театре драмы республики Карелия. В 2019 году он перешел в труппу Московского областного государственного ТЮЗа. В 2023 году Николаев участвовал в шоу «Дом отдыха „Ягодка“» на телеканале «Пятница!».