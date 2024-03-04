У северных границ России стартовали учения НАТО Nordic Response

Они завершатся 15 марта.

4 марта у северных границ России начались учения НАТО Nordic Response 2024. Об этом пишет РЕН ТВ.

Маневры развернутся на территориях Финляндии, Норвегии и Швеции. В них задействованы более 20 тысяч военных из 13 государств: Бельгии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании и США. Они должны будут отработать навыки выживания и ведения боя в суровых условиях северной местности.

В учениях задействуют свыше 50 боевых кораблей, в том числе подлодки, в небо поднимут более сотни истребителей, вертолетов и других летательных аппаратов.

Учения завершатся 15 марта.