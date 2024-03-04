У 39-летнего рязанца обнаружили более четырех килограммов наркотиков

Возбуждено уголовное дело.

У 39-летнего рязанца обнаружили более четырех килограммов наркотиков. Об этом сообщает «МВД Медиа».

У оперативников появилась информация о том, что мужчина работает на онлайн-наркомаркет и исполняет роль «держателя склада».

По версии полиции, он получал крупные партии запрещенных веществ, относил домой и фасовал на более мелкие части, которые затем раскладывал по тайникам на территории Рязани.

В бане, расположенной на территории его частного дома на улице Промышленной, обнаружили сейф, набитый свертками с наркотиками. Их содержимым оказалось свыше 4,2 кг «синтетики», 91 грамм гашиша и шесть граммов марихуаны.

Возбуждено уголовное дело.