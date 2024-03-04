The Times: Россия сможет отследить перевозку ракет SCALP и Storm Shadow на Украину

Эта утечка ставит под угрозу поставки оружия и использование Киевом крылатых ракет.

Российская разведка может отследить доставку западных ракет SCALP и Storm Shadow на Украину благодаря данным, которые стали известны в результате утечки разговора германских военных. Такое мнение выразил корреспондент газеты The Times Бруно Уотерфилд, пишет ТАСС.

По его оценкам, данные из перехваченной беседы помогут российской разведке «отслеживать, определять местонахождение и, вероятно, брать на прицел» британские Storm Shadow и французские Scalp во время их перевозки по территории Европы и Украины.

Уотерфилд отмечает, что эта утечка ставит под угрозу поставки этого оружия и использование Киевом крылатых ракет.