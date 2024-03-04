СПЧ: ВСУ обстреляли 10 тысяч раз мирное население

Совет периодически рассылает в международные организации материалы об обстрелах ВСУ и национальных батальонов против мирного населения

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) зафиксировал и разослал за рубеж данные о 10 тысячах случаев обстрелов мирного населения со стороны ВСУ. Об этом глава совета Валерий Фадеев сообщил журналистам в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи, пишет ТАСС .

Отмечается, что Совет периодически рассылает материалы об обстрелах ВСУ и национальных батальонов против мирного населения — в международные организации, дипломатам, правозащитникам, политикам и журналистам.

«Уже 16 рассылок было. Красный Крест видел, время от времени от Ватикана получаем ответы. Уже больше 10 тыс. прилетов у нас зафиксировано — прилетов, жертв, раненых», — сказал Фадеев.

Он добавил, что получает ответы, но они единичны и, как правило, формальные. Однако он подчеркнул, что важность состоит оповещении зарубежных представителей об обстрелах.