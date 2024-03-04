Скончался заслуженный артист России Евгений Валуев

Ему было 74 года.

Умер заслуженный артист России, актер Вологодского драматического театра Евгений Валуев умер на 75-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Валуев окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. В 1974 году пришел работать в Вологодский драмтеатр.

Артист сыграл во множестве спектаклей, среди которых «Звезды на утреннем небе», «Рядовые», «Иван Васильевич», «Князь Серебряный», «Подруга жизни».

В 1982 году Валуева наградили звания заслуженного артиста РСФСР.