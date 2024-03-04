Скончалась ведущий специалист Избиркома Рязанской области Елена Лудина

Она работала в избирательной системе с 1995 года.

Скончалась ведущий специалист Избиркома Рязанской области Елена Лудина. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Елена Лудина работала в избирательной системе с 1995 года и принимала участие в подготовке и проведении избирательных кампаний федерального, регионального и местного уровней.

С 1996 года являлась членом территориальной избирательной комиссии Кораблинского района, а с 2002 года — заместителем председателя ТИК.