С осени 2024 года для некоторых россиян отменят обязательную вакцинацию от COVID-19

От нее освободят медицинских работников, учителей, сотрудников МФЦ и других.

С осени 2024 года для некоторых россиян отменят обязательную вакцинацию от COVID-19. Об этом пишет Dayli News со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения.

От нее освободят медицинских работников, учителей и сотрудников МФЦ.

Кроме того, с 1 сентября прививку можно не делать сотрудникам полиции, вахтовикам, волонтерам, государственным служащим и студентам.

Прививать от ковида будут только пациентов с хроническими заболеваниями (в том числе сахарным диабетом и ожирением), ВИЧ-инфицированных, страдающих от онкологических и аутоиммунных заболеваний.