С начала 2024 года в России выросло производство алкоголя на 11%

Это объясняется расширением количества производителей и увеличением рынка сбыта.

С начала 2024 года в России выросло производство алкоголя на 11%. Это следует из данных Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль).

В частности, производство крепких спиртных напитков увеличилось на 5,7%, водки — на 4,4%, вина — на 27,4%, пива — на 10,7%, а пивных напитков — на 7,8%.

Это объясняется расширением количества производителей и увеличением рынка сбыта, включая территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, с сентября 2023 года введение «Реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи» также способствовало такой динамике.