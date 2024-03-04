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Рязанские управленцы пройдут переподготовку по программе «Лидеры производительности»

Стартовал новый поток обучения по программе подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности», организованной в рамках нацпроекта «Производительность труда». Направление объединило более 200 руководителей российских предприятий из 44 регионов страны.

Программа реализуется при поддержке Министерства экономического развития России и направлена на развитие критически важных бизнес-компетенций управленцев высшего и среднего звена в условиях современного рынка.

«Президент в Послании Федеральному собранию поставил цель кардинально повысить производительность труда. Для этого предстоит к 2030 году охватить проектами по повышению производительности труда не менее 40% компаний базовых несырьевых отраслей. Запустить такие проекты и развить результаты внедрения бережливого производства можно только при поддержке руководства предприятий. В этом помогает программа „Лидеры производительности“, которая к концу года охватит порядка 10 000 руководителей», ― сообщил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.

Всего в текущем году запланировано четыре потока обучения, в рамках которых переподготовку пройдут в общей сложности 750 российских управленцев.

«В феврале наша программа отметила свое пятилетие. Мы видим, что все больше компаний инвестируют в подготовку руководителей: нашими выпускниками уже стали свыше 9500 управленцев, которые совместно с экспертами программы разработали более 1000 проектов повышения эффективности конкретных предприятий. Благодаря их реализации бизнесу удается найти точки роста на среднесрочную перспективу и выйти на стабильный рост производительности в среднем на 15-45%", ― отметила директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России, руководитель программы «Лидеры производительности» Екатерина Гришина.

26 марта запланирован старт второго в этом году потока обучения. Регистрация на третий поток продлится до 10 апреля, а на четвертый ― до 13 мая. Подать заявку можно на официальном сайте.