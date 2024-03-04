Рязанская область заняла 33 место в рейтинге регионов по уровню безработицы

Среднее время уходящее на поиск новой работы составляет 4,6 месяца.

Рязанская область заняла 33 место в рейтинге регионов по уровню безработицы. Об этом сообщает РИА Новости.

Уровень безработицы в регионе составил 2,6%, что полностью аналогично показателю, отмеченному годом ранее. Среднее время уходящее на поиск новой работы составляет 4,6 месяца.

Лидируют в рейтинге Чукотка, Ямал и Санкт-Петербург. Хуже всего с работой в Ингушетии.