Рязанская область дополнительно получит более миллиона рублей на развитие туризма

Об этом заявил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Рязанская область дополнительно получит дополнительные средства на развитие туризма. Об этом заявил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, пишет сайт облправительства.

Депутат от Рязанской области рассказал, что комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения о выделении субсидии в рамках госпрограммы «Развитие туризма».

В 2024 году в регион поступят 1 млн 794,3 тыс. рублей. Общая сумма на реализацию направления — 64 млн 615 тыс. рублей.

Финансирование направят на достижение плановых значений показателя «Число туристских поездок». Ожидается, что их количество в 2024 году составит 671957. «Число туристских поездок» — один из компонентов мониторинга реализации федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов», входящего в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Показатель характеризует степень интенсивности путешествий.

«Нацпроект по развитию туризма принят по инициативе нашего президента Владимира Путина. В послании Федеральному Собранию глава государства заявил, что вклад отрасли в ВВП РФ должен вырасти до 5% к 2030 году. Выполнение задачи во многом зависит от качества соответствующей инфраструктуры, ее доступности и безопасности, что требует постоянного совершенствования», — сказал Андрей Макаров.

Губернатор Павел Малков отметил, что одним из региональных приоритетов является создание конкурентоспособного туристского продукта. «У нас есть замечательные места, красивая природа, богатейшая история и культура, яркие событийные фестивали, получившие большую популярность. Хорошая логистика. Но сделать для развития туристской инфраструктуры предстоит еще очень много, так же как и для кадрового обеспечения отрасли. В целом, развитие туризма — одно из перспективных направлений работы регионального правительства», — подчеркнул глава региона.