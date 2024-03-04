Рязанку осудят за мошенничество с материнским капиталом

Женщина предоставляла в отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации чеки с ложными сведениями.

Рязанку осудят за мошенничество с материнским капиталом. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Рязанку осудят за мошенничество с материнским капиталом. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По информации ведомства, женщина была получателем средств семейного капитала, за их счет она купила строительные материалы. Однако чеки, которые рязанка предоставила в местное отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, содержали ложные сведения.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.