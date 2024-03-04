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Рязанцы пожаловались на провалившийся асфальт вокруг колодца на Куйбышевском шоссе
По его словам, дорогу не ремонтируют уже около трех недель.

Рязанцы пожаловались на провалившийся асфальт вокруг колодца на Куйбышевском шоссе. Пост об этом появился в Telegram-канале Rzn Life в понедельник, 4 марта.

«На Куйбышевском шоссе около трех недель назад начал проваливаться асфальт вокруг колодца, вследствие чего из двух полос для движения осталось полторы. Дорожные службы просто поставили ограждение», — рассказал автор поста.

По его словам, дорогу не ремонтируют уже около трех недель.