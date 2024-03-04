Россиян предупредили о мощных магнитных бурях в марте
Специалисты рекомендуют метеозависимым избегать стресса и негативных эмоций.
Россиян предупредили о мощных магнитных бурях. Об этом пишет РЕН.ТВ.
Отмечается, что в марте Земля пройдет через целую их серию.
Сильнее всего влияние будет в ночь с 9 на 10 марта. Далее вспышки будут только убывать. До 16 марта образуется шторм средней интенсивности.
Специалисты рекомендуют метеозависимым избегать стресса и негативных эмоций.
Напомним, ранее рязанцы засняли северное сияние.