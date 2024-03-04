Российские ученые разработали биопленку, которая заменит бинт

Она самостоятельно фиксируется на ране, снимает воспаление, останавливает кровь и борется с бактериями.

Российские ученые изобрели саморассасывающуюся биопленку, которая может заменить привычные бинты и пластыри. Об этом рассказала заведующая кафедрой микробиологии и вирусологии Кировского государственного медицинского университета Екатерина Колеватых в интервью с изданием ТАСС.

Пленка самостоятельно фиксируется на ране, снимает воспаление, останавливает кровь и борется с бактериями.

Продукт готов к производству в разных видах: пленка, пластырь, порошок, гранулы.

В основе изобретения — лактобактерии, которые обладают множеством полезных свойств и высокой живучестью. При этом себестоимость изготовления такого препарата низкая.

Ученые планируют поставить производство на поток.