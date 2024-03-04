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Расследования России показали, что Запад поставляет Украине боевые отравляющие вещества
Разрабатывают их якобы также на Западе.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский со ссылкой на «расследования России» заявил, что страны Запада якобы являются разработчиками и поставщиками Украине боевых отравляющих веществ. Об этом пишет ТАСС.

«Как ни печально признавать, большинство наших доводов и аргументов представлялись Западом в средствах массовой информации как необоснованные и надуманные. При этом по итогам проведенных расследований уже очевидно, что западные страны, декларируют желание начать с нами диалог по стратегической стабильности, по сути являются разработчиками и поставщиками на Украину запрещенных в рамках Конвенции [о запрещении химического оружия, КЗХО] боевых отравляющих веществ», — сказал Лысогорский, комментируя информацию о тайнике с ядом и психотропными веществами, которые завербованный Киевом мужчина планировал применить для массового убийства в Мелитополе.

Лысогорский напомнил, что в 2023 году североатлантические участники, пользуясь блоковой солидарностью, взяли Украину на место России в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия.

«Это ненормально, когда страну, обладающую наибольшей химической промышленностью среди стран восточной группы КЗХО, такими странными маневрами консолидированных сил западной коалиции выдавливают. На это место ставится Украина, у которой отсутствует сейчас химическая промышленность как класс», — пояснил Лысогорский.