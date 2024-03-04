Появились подробности пожара в Касимове

На пожаре пострадал мужчина 1972 года рождения, его госпитализировали.

Появились подробности пожара в Касимове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

В ведомстве рассказали, что пожар случился в одноэтажном доме на улице 50 лет ВЛКСМ. Площадь возгорания составила 104 квадратных метра.

На месте работают 3 единицы техники и 8 человек личного состава.

На пожаре пострадал мужчина 1972 года рождения, его госпитализировали.

Ранее появилось фото с места происшествия.

Фото: Telegram-канал «Автоклуб города Касимов».