Появились подробности пожара в Касимове
На пожаре пострадал мужчина 1972 года рождения, его госпитализировали.
Появились подробности пожара в Касимове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.
В ведомстве рассказали, что пожар случился в одноэтажном доме на улице 50 лет ВЛКСМ. Площадь возгорания составила 104 квадратных метра.
На месте работают 3 единицы техники и 8 человек личного состава.
На пожаре пострадал мужчина 1972 года рождения, его госпитализировали.
Ранее появилось фото с места происшествия.
Фото: Telegram-канал «Автоклуб города Касимов».