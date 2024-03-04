Под Челябинском из-за ДТП загорелись две фуры, погиб водитель

Под Челябинском из-за ДТП загорелись две фуры. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Авария произошла на 1667 километре дороги «Москва — Челябинск». Отмечается, что на трассе столкнулись два грузовика, после чего произошло возгорание.

«По предварительным данным, один водитель скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС ликвидируют последствия возгорания. Для автовладельцев организован объезд.