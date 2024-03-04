Орбан: Запад не сможет выиграть войну против России на Украине

По его мнению, у этого конфликта лишь одно решение — переговоры о мире.

Запад не сможет выиграть войну против России на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Политик также считает, что Россия тоже не сможет одержать победу.

По его мнению, у этого конфликта лишь одно решение — переговоры о мире.

«Чем скорее они начнутся, тем „для всех будет лучше“, так как ситуация на поле боя развивается в пользу Москвы», — отметил Орбан.