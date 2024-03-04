Около школы № 48 в Рязани толпа старшеклассников избила мальчика

Автор поста сообщил, что инцидент произошел в понедельник, 4 марта, около школы № 48.

Около школы № 48 в Рязани толпа старшеклассников избила мальчика. Об этом сообщили в группе «Подслушано в Рязани».

Автор поста сообщил, что инцидент произошел в понедельник, 4 марта, около школы № 48.

«Сегодня, проходя около 48 школы, увидела, как старшеклассники избивали мальчика. Их была целая толпа, они смеялись, били, издевались. Я начала кричать на них, заступилась за мальчишку. Но больше всего меня поразила девочка, которая догнала его и продолжила его избивать. Я пыталась ее остановить, но в ответ услышала бранные слова и угрозы в свой адрес. И это все происходило у школьных ворот. Где охрана, где учителя? Или им не видно из окон, что происходит?», — написала рязанка.