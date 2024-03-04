На территории Петербургского нефтяного терминала нашли БПЛА с 20 килограммами взрывчатки

БПЛА с двигателем итальянского производства и 20 килограммами взрывчатого вещества обнаружили на территории Петербургского нефтяного терминала. Об этом пишет SHOT.

По информации канала, сотрудник предприятия при обходе территории увидел беспилотник с оторванным крылом и вызвал экстренные службы.

Прибывшие специалисты изучили дрон: это оказался беспилотник самолетного типа с двухцилиндровым двигателем в хвостовой части фюзеляжа производства итальянской фирмы Gilardoni.

БПЛА переносил на себе 20 кг взрывчатого вещества.

Беспилотник обезвредили на месте, все уцелевшие детали отправили на экспертизу. Взрыва не было, никто не пострадал.