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На рязанской станции задержали 21-летнего мужчину с наркотиком
Мефедрон рецидивист хранил в обложке паспорта.

На рязанской станции задержали 21-летнего мужчину с наркотиком. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского ЛО МВД России на транспорте.

Инцидент произошел на станции «Лесок».

При проведении личного осмотра у рязанца в кармане куртки нашли паспорт. В его обложке находился пакетик с веществом. Согласно исследованию, в емкости находилось 0,88 грамма мефедрона. Мужчина приобрел наркотик через интернет при помощи «закладки».

Отмечается, что ранее рязанец был судим за незаконный оборот наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.