На рязанца, ударившего оппонента в суде, завели уголовное дело

Пострадавший мужчина получил сотрясение головного мозга и перелом скуловой кости.

На рязанца, ударившего оппонента в суде, завели уголовное дело. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инциденты произошли в здании одного из рязанских судов.

Специалисты установили, что 40-летний обвиняемый шел по коридору и столкнулся с потерпевшим. Между ними случился словесный конфликт. В ходе ссоры рязанец ударил оппонента кулаком в лицо. В результате пострадавший получил сотрясение головного мозга и перелом скуловой кости.

Уголовное дело о «причинении вреда здоровью средней тяжести» передали мировому судье для рассмотрения.