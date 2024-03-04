Минобороны Украины заявило о нехватке личного состава

«Это трагедия», — отмечается в статье.

Уполномоченный представитель минобороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец заявил газете Washington Post о трагической нехватке личного состава ВСУ на фоне ряда поражений на фронте и протестов против мобилизации. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что митинги проходят на Украине регулярно, а родственники военных требуют провести ротацию. Протесты вызвало и ужесточение мобилизации, предусмотренное внесенным в Верховную раду скандальным законопроектом.

«Дефицит боеприпасов, оружия, снарядов… У нас нехватка личного состава, это трагедия», — приводит газета слова Бежевца.

Как полагает представитель минобороны, мирные жители призывного возраста на Украине должны принять тот факт, что у них «больше нет времени сидеть дома».