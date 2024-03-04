Медведев заявил, что с нынешними властями Украины переговоры о мире вести невозможно

Заместитель председателя Совета безопасности РФ выступил на форуме «Знание.Первые» на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ).

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что с нынешними украинскими властями невозможно вести мирные переговоры. Слова политика приводит телеканал РЕН ТВ.

Медведев выступил на форуме «Знание.Первые» на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ). Ему задали вопрос, могут ли в украинской власти появиться люди, которые смогут провести конструктивные переговоры с Россией.

«Если вы имеете действующую власть, то ответ короткий — нет, не смогут. Таких людей там не было, нет и не будет», — сказал Медведев.

По словам политика, киевские власти выдвигают «дурацкие идеи» вроде «формулы Зеленского», однако сам украинский лидер не понимает, что они не рабочие.

Также Медведев добавил, что с вероятной новой властью можно будет вести переговоры, если они признают новые российские территории и реалии в зоне проведения СВО.