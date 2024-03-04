Медведев назвал условие окончания спецоперации

Об этом он сказал во время выступления на марафоне «Знание.Первые».

Россия доведет СВО до окончательной победы. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время выступления на марафоне «Знание.Первые».

Политик сказал, что Москва добьется капитуляции неонацистов. «Мы, безусловно, доведем специальную военную операцию до логического конца», — заявил Медведев.

Также зампред Совбеза РФ назвал специальную военную операцию особым случаем. В случае со спецоперацией речь не идет об изменении границ РФ с помощью «эффективной оккупации», поделился подробностями Медведев.