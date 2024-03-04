Кабмин уточнил порядок выплат награжденным за многодетность

В понедельник, 4 марта, правительство РФ опубликовало распоряжение о выделение более 30 миллионов рублей на выплаты награжденным за многодетность, уточнив минимальное количество получателей такого поощрения.

Кабмин уточнил порядок выплат награжденным за многодетность. Документ появился на сайте ведомства.

В понедельник, 4 марта, правительство РФ опубликовало распоряжение о выделение более 30 миллионов рублей на выплаты награжденным за многодетность, уточнив минимальное количество получателей такого поощрения.

Отмечается, что 20 миллионов рублей будет направлено на денежное поощрение матерям-героиням, 5,5 миллиона рублей — награжденным орденом «Родительская слава», 5,2 миллиона рублей — награжденным медалью этого ордена.