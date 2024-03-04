Кабмин РФ утвердил правила предоставления выплат в случае ранения детей близ зоны СВО

Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей.

Кабмин РФ утвердил правила предоставления выплат в случае ранения детей близ зоны СВО. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что мера распространяется на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также других регионов, прилегающих к районам боевых действий.

Речь идет о ситуациях, когда ребенок получает ранение, травму, контузию или иное увечье. Выплата на каждого несовершеннолетнего составит 100 тыс. рублей, она перечисляется родителям или иным законным представителям.