Франция не планирует в ближайшее время отправлять военных в помощь ВСУ

На прошедшей в Париже встрече представителей 26 стран Евросоюза и НАТО по Украине Макрон не исключил отправку войск в помощь Украине. Однако позже он пояснил, что имел ввиду.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не рассматривает вопрос о направлении в ближайшем будущем военных в помощь Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на чешскую газету Pravo.

На прошедшей в Париже встрече представителей 26 стран Евросоюза и НАТО по Украине Макрон не исключил отправку войск в помощь Украине. Однако позже он пояснил, что имел ввиду.

«Это означает не то, что мы рассматриваем направление французских частей на Украину в ближайшем будущем, а то, что мы открываем дискуссию и раздумываем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, прежде всего на украинской территории», — сказал Макрон.