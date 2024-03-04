Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 04
-2°
Втр, 05
-1°
Срд, 06
-4°
ЦБ USD 91.35 0.02 05/03
ЦБ EUR 99.11 0.39 05/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
2 210
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
3 188
Кредит или факторинг: как рязанским предпринимателям увеличить рентабе...
Можно ли, не увеличивая долговую нагрузку, получить обо...
26 февраля 12:29
4 229
Что делать, если течет крыша или сгнили трубы, а капремонт еще не скор...
РЗН. инфо вместе с экспертами разбирался, как ускорить...
23 февраля 18:03
7 431
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Франция не планирует в ближайшее время отправлять военных в помощь ВСУ
На прошедшей в Париже встрече представителей 26 стран Евросоюза и НАТО по Украине Макрон не исключил отправку войск в помощь Украине. Однако позже он пояснил, что имел ввиду.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не рассматривает вопрос о направлении в ближайшем будущем военных в помощь Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на чешскую газету Pravo.

На прошедшей в Париже встрече представителей 26 стран Евросоюза и НАТО по Украине Макрон не исключил отправку войск в помощь Украине. Однако позже он пояснил, что имел ввиду.

«Это означает не то, что мы рассматриваем направление французских частей на Украину в ближайшем будущем, а то, что мы открываем дискуссию и раздумываем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, прежде всего на украинской территории», — сказал Макрон.