ФНП: мошенники начали прикидываться нотариусами на маркетплейсах

Мошенники начали прикидываться нотариусами на маркетплейсах. Об этом сообщает газета « Известия » со ссылкой на пресс-службу Федеральной нотариальной палаты.

По данным издания, эта схема вскрылась на платформе «Авито». По схеме мошенники представляются нотариусами или некими «просветленными посредниками» и предлагают нотариальные услуги в онлайн-режиме.

«Обещают сделать „любую бумагу“ быстро, без личных встреч и лишних хлопот. Нужно только перевести им на карту стопроцентную предоплату, прислать сканы паспорта и других личных документов. А дальше — ждать и верить в лучшее», — добавили в ФНП.