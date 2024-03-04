Число пострадавших в ДТП в Пителинском районе увеличилось до трех

Авария произошла в субботу, 2 марта.

В полиции рассказали подробности ДТП в Пителинском районе. Информация появилась на сайте регионального УМВД.

Авария произошла в субботу, 2 марта, примерно в 6:40, на четвертом километре трассы «Пителино-Пеньки-Темирево-Потапьевская Хохловка».

По предварительной информации, 26-летний местный житель на ВАЗ-2114 врезался в Chevrolet Cruze, которым управлял 63-летний сасовец.

Пострадали оба водителя, а также 58-летний пассажир Chevrolet. Их госпитализировали.

Полицейские начали проверку.