Чемезов заявил, что танк «Армата» состоит на вооружении российской армии

По словам главы «Ростеха», Т-14 по функционалу намного превосходит существующие танки.

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что танк Т-14 «Армата» состоит на вооружении российской армии. Об этом пишет РИА Новости.

«В армии она, конечно, на вооружении стоит», — подтвердил агентству Чемезов.

При этом глава «Ростеха» отметил, что «Армата» по функционалу намного превосходит существующие танки. Однако она вряд ли будет применяться во время спецоперации из-за высокой стоимости.