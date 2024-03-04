27-летнего рязанца отправили в колонию-поселение за угон автомобиля

Он был в состоянии алкогольного опьянения.

27-летнего рязанца отправили в колонию-поселение за угон автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что в апреле 2023 года осужденный совместно со своим знакомым дома распивали спиртные напитки. После того, как хозяин дома заснул, виновный взял ключи от его автомобиля и в состоянии алкогольного опьянения направился центр поселка.

Суд признал его виновными назначил наказание в виде одного года и 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.