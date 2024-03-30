В Татарстане поезд протаранил машину такси с пассажирами

При столкновении поезда и такси в Татарстане погиб один человек. О смертельном ДТП сообщает РЕН ТВ.

При столкновении поезда и такси в Татарстане погиб один человек. О смертельном ДТП сообщает РЕН ТВ.

Водитель легковушки проигнорировал запрещающий сигнал и выехал на переезд прямо перед приближающимся составом. Машинист не мог экстренно остановить поезд, электровоз разорвал такси на две части.

В салоне находились четверо пассажиров, один из них погиб, остальных госпитализировали.