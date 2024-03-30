В Рязани уровень воды в Оке за сутки поднялся на 75 сантиметров

По данным рязанского Гидрометцентра, за сутки в черте Рязани уровень воды в Оке повысился на 75 см. Сейчас он составляет 244 см.

По данным рязанского Гидрометцентра, за сутки в черте Рязани уровень воды в Оке повысился на 75 см. Сейчас он составляет 244 см относительно нулевой отметки гидрологического поста, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В районе села Старая Рязань уровень воды повысился на 66 см и составляет 323 см.

Прохождение весеннего половодья находится на постоянном контроле специалистов Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Рязанской области.

Половодье развивается в соответствии с прогнозом, подчеркнули в пресс-службе.