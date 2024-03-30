В Рязани временно закрыли понтонный переход через реку Трубеж
Сейчас попасть в поселок Остров можно только по асфальтированной дороге со стороны улицы Солнечной.
В рязанском кремле в связи с опасностью провала пешеходного перехода временно закрыли понтонный переход через реку Трубеж. Об этом сообщается на
«Понтонную переправу сковало льдом. Как только лед растает и придет вода, переправа восстановится», — проинформировали в пресс-службе.
Сейчас попасть в поселок Остров можно только по асфальтированной дороге со стороны улицы Солнечной.
Ограничение действует ориентировочно до 2 апреля.