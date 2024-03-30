В Рязани подросток напал на прохожего и отнял телефон

Железнодорожным МСО в отношении 17-летнего жителя Спасска возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В Рязани подростка подозревают в совершении грабежа. Железнодорожным МСО в отношении 17-летнего жителя Спасска возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, ночью на одной из рязанских улиц несовершеннолетний напал на прохожего, нанес несколько ударов в лицо, похитил мобильный телефон и скрылся с места преступления. Потерпевший обратился в полицию. Личность подозреваемого и его местонахождение установили.

Проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.