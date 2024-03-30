В Краснодарском крае в реке нашли тело ребенка с особенностями развития

На Кубани в реке обнаружили тело 10-летнего мальчика. Ранее ребенок с особенностями развития пропал в поселке Псебай Мостовского района, сообщило СУ СКР по региону.

На Кубани в реке обнаружили тело 10-летнего мальчика. Ранее ребенок с особенностями развития пропал в поселке Псебай Мостовского района, сообщило СУ СКР по региону.

В правоохранительные органы вечером 28 марта поступило заявление от матери ребенка о его исчезновении. Было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, мальчик ушел из дома и пропал, а 30 марта его тело нашли в устье реки без внешних признаков насильственной смерти.

Назначена экспертиза. На месте работают следователи и криминалисты.