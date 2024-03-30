В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о переговорах

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал слова Владимира Зеленского о переговорах с Россией «пустой болтовней». Об этом он заявил РИА Новости.

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал слова Владимира Зеленского о переговорах с Россией «пустой болтовней». Об этом он заявил РИА Новости.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам считает, что не от президента, а от США зависит, какие условия и требования будут и какие территории останутся Украине.

Напомним, ранее Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью телеканалу CBS News он отметил, что Россия будет «готова к диалогу», если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала СВО.

«Все его заявления — это только пустая болтовня, это уход от конкретики, и все знают о том, что не от него зависят переговоры, не от него зависит принятие решений, какие территории останутся Украине, и что для этого, какие основные условия и требования будут на мирных переговорах…», — отметил Чепа.

По его мнению, во-первых, для переговоров Зеленский должен снять собственный же запрет на них. Во-вторых, «вопрос никогда не стоял в территориальных претензиях, этого никогда не было».